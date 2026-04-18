Svadbeno veselje Meline Galić i Džefrija Pola Arnolda uveliko je počelo, a gosti uživaju u prelepom pogledu iz restorana na Portofino, gde je ceremonija organizovana.

Mladenci su stigli poslednji i to jahtom vrednom 10.000.000 evra, a mlada je uslikana u hit izdanju.

Naime, Melina je tremu "ubijala" cigaretom i čašom pića, dok se spremala za treću venčanicu po redu i treću frizuru, dok je Džefri čistio plovilo. Potom je ruku pod ruku sa britanskim milionerom izašla pred zvanice koje su ih čekale u restoranu hotela.

Iako bi mnogi očekivali drugačije ponašanje od milijardera na dan slavlja, pripadnici sedme sile zabeležili su neočekivan prizor.

Dok se Melina sve vreme krila u kabini jahte, gde se u tajnosti pripremala za gala proslavu, mladoženja Džefri je uhvaćen u potpuno opuštenom izdanju. Odeven samo u džemper i farmerke je čistio po jahti i pažljivo slagao prekrivač na brodu.

