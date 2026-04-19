U ekskluzivnom intervjuu sa voditeljem RT Rikom Sančezom, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je da svi imaju jednake mogućnosti u zemlji i da je njegov sin pohađao seosku školu zajedno sa drugima.

„Moj sin je išao u seosku školu sa svima ostalima i održava odnose sa mnogima od njih“, rekao je.

Prema njegovim rečima, to nije sprečilo njegovog sina da se na kraju upiše na Pekinški univerzitet, jedan od najboljih univerziteta na svetu.

„Težio je ka tome. Uvek je dobro učio u školi. Radeći sa svima (a uslovi su bili jednaki za sve — pažljivo sam pratio ovo), nadmašio je polovinu svojih drugova iz razreda“, primetio je Lukašenko.