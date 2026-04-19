Modna dizajnerka Melina Galić udala se za milionera engleskog porekla Džefrija Pola Arnolda, a par je juče goste primao u najfinijem restoranu u Portofinu, nakon čega je usledila i prva bračna noć.

Posle gala slavlja, Melina i Džefri, proveli su noć na jahti, ne u hotelu, saznaje Telegraf.

Naime, Melina i Džeferi su u Portofino stigli u luksuznoj jahti od 10.000.000 evra, a upravo su na plovilici proveli i prvu bračnu noć.

S njima su bili i kum, ali i njena ćerka, naravno u drugim sobama.

Karići jedini platili smeštaj u hotelu

Inače smeštaj u Portofinu samo za one sa baš dubokim džepom košta bogatstvo. Noćenje od 1.900 evra pa sve do 5.000 evra.

Kako smo saznali, samo su članovi porodice Karić prenoćili u luks hotelu, i to su sami platili.

Ostale goste kombi prevozom vratili su u Monako.

