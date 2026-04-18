Šerif Konjević dugo važi za jednog od najboljih pevača na prostoru bivše Jugoslavije.

Dugo se pisalo da je u svađi sa Džinovićem , a kako je otkrio Konjević, pravi razlog je taj što je Haris u jednoj emisiji rekao da Šerif Konjević kopira Šabana Šaulića, i to bezuspešno.

- Imam i snimak gde je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, radio sam sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovek - rekao je Konjević.

- Nemam ništa protiv Džinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako peva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Mislim da je on vrhunski interpretator, ali voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio - kazao je Šerif.

- Volim ga i cenim, sretali smo se i posle toga, ali on nešto zateže - pričao je Šerif Konjević za domaće medije.

