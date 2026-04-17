Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države danas „najbolja zemlja na svetu“, uz oštre kritike na račun prethodne administracije.

U svojoj objavi, Tramp je uporedio trenutno stanje sa periodom kada je predsednik bio Džo Bajden, koristeći veoma oštre reči.

„Pre samo kratkog vremena, pod pospanim Džoom Bajdenom, Amerika je bila mrtva i ismevana širom sveta“, napisao je Tramp.

Svoju poruku zaključio je naglašavajući promenu situacije: „Ali više ne – niko se ne smeje!!!“, potpisavši se kao „Predsednik DJT“.

Podsećanja radi, Tramp se ranije oglasio i povodom situacije na Bliskom istoku, nakon što je Iran objavio da je Ormuski moreuz ponovo otvoren za punu plovidbu.

Tom prilikom je poručio da je moreuz „potpuno otvoren i spreman za poslovanje“, ali je naglasio da će američka pomorska blokada povezana sa Iranom ostati na snazi sve dok se ne ispune dogovoreni uslovi iz pregovora.