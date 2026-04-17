Modna kreatorka i bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina Galić staje na ludi kamen po drugi put i to sa britanskim biznismenom Džefrijem Polom Arnoldom (70). Njihova svadba biće u Monaku, a Melina je morala neka pravila da ispoštuje pre venčanja.

Naime, iako se detalji venčanja brižljivo kriju od javnosti, sve više pažnje privlači upravo njen partner, kao i njegov luksuzni način života.

Reč je o imućnom britanskom poslovnom čoveku, čije se bogatstvo meri milionima, što potvrđuju i podaci iz zvaničnih registara.

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini su sledeći:

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51. bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

Član 52. Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana. Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda.“

Inače, vennčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnih praznika, između 10:00 i 16:00 časova, kao i subotom ujutru od 10:00 do 11:30 časova.

Zanimljivo je da se preporučuje rezervacija venčanja čak nekoliko meseci unapred ukoliko je zakazano za subotu ujutru, posebno između maja i oktobra.

Melini majka spremila poseban poklon

Na svadbeno veselje dosta ranije su stigli Melinini najbliži, među kojima su majka, otac i brat.

Majka Elma se oglasila na mrežama i pokazala poklon koji je pripremila za svoju ćerku.



Elma Galić uslikala je buket cveća i kesu u kojoj je zlato koje je spremila za svoju naslednicu.

