Evo šta mesec rođenja otkriva o tome kako mislite, osećate i delujete:

Januar

Ljudi rođeni u januaru su vredni radnici sa snažnim stavovima i ne plaše se da kažu šta misle. Često su tvrdoglavi i ne vole da im se naređuje. Obično su dobri lideri zahvaljujući upornosti i želji za uspehom, ali imaju problem da prihvate uputstva.

Februar

Ljudi rođeni u februaru su kreativni i maštoviti. Uživaju u velikim projektima i dubokim, filozofskim razgovorima. Kreativnost im pomaže da žive ispunjenije. Lako podnose loše stvari i ostaju dosledni svojim uverenjima.

Oni dovode u pitanje norme i koriste to da napreduju u hobijima i poslu. Površni ljudi im deluju dosadno i iritantno. Drugi ih često doživljavaju kao ljude slobodnog duha,, a za njih je ceo svet jedna velika avantura.

Mart

Ljudi rođeni u martu su maštoviti, ali za razliku od februarskih, obično su introvertniji i tiši. Žive u svom umu i stvaraju mentalna „remek-dela“. Oni su najblaži i najpromišljeniji ljudi i teže miru.

April

Ljudi rođeni u aprilu vole pažnju. Uživaju u centru zbivanja i ne vole da im drugi naređuju, što je u sukobu sa njihovom željom za slavom. Traže nove avanture i često jure adrenalin. Mogu delovati glasno ili napadno.

Maj

Ljudi rođeni u maju su često neodlučni i promenljivog mišljenja. Brzo menjaju odluke. Ekspresivni su i vole upoznavanje novih ljudi. Uživaju u bogatom društvenom životu i brzo im postane dosadno.

Jun

Ljudi rođeni u junu su „spasioci sveta“. Osetljivi su i brižni i žele najbolje za svet. Kreativni su i razmišljaju dugoročno. Stalno traže način da svoje ideje sprovedu u delo, ali često imaju poteškoća da izraze emocije.

Jul

Ljudi rođeni u julu su slični onima koji su roženi u junu, ali su obično ekstrovertniji. Samouvereni su i veseli, ali ispod površine imaju ozbiljniju stranu. Često skrivaju strahove i emocije.

Avgust

Ljudi rođeni u avgustu su prirodni lideri. Vole da preuzimaju kontrolu i donose odluke. Ponekad mogu biti previše uvereni u svoje stavove. Dobri su u poslovima koji zahtevaju analitičko razmišljanje. Ne pokazuju lako svoju emotivnu stranu.

Septembar

Ljudi rođeni u septembru često imaju veoma visoka očekivanja od drugih. Mogu delovati strogo i tvrdoglavo, a ako ih jednom razočarate, teško vam to zaboravljaju. Njihovi visoki standardi često dovode do razočaranja.

Oktobar

Ljudi rođeni u oktobru žele stabilnost. Dok se svet oko njih menja, oni preferiraju sigurnost i mir. Ne vole sukobe i ne vole promene.

Novembar

Ljudi rođeni u novembru su najzagonetniji. Skrivaju emocije, ali nemaju mnogo strahova. To ih čini otpornim i snažnim. Imaju izraženu strast prema životu.

Decembar

Ljudi rođeni u decembru su velikodušni, ali i ponosni i odlučni u svojim stavovima. Vredni su i nemirni, teško miruju. Prijatelji ih često opisuju kao vatrene i slobodnog duha, piše Your tango.