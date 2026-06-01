U saopštenju navode da je red o radovima na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva na teritoriji opštine Novi Beograd, kao i da radove izvodi JKP "Beograd put".

Tokom navedenih radova, autobuska linija 71 u smeru ka Zelenom vencu saobraćaće ulicama Milutina Milankovića, Omladinskih brigada, Bulevar Zorana Đinđića, Bulevar umetnosti i dalje redovnom trasom, a u smeru ka Ledinama saobraća na redovnoj trasi.

Privremeno se ukidaju stajališta "Omladinskih brigada", "Blok 28", "Fakultet dramskih umetnosti" i "Blok 29" za liniju broj 71 u smeru ka Zelenom vencu.

Na izmenjenom delu trase vozila sa linije 71 će koristiti postojeća stajališta JGP-a.