Sejda Bešlić, supruga pevača Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti.

Vest o njenoj smrti potvrdio je menadžer pokojnog pevača, koji je blizak prijatelj porodice.

On je naveo da je Sejda duže vreme bila na lečenju i da je poslednjih mesec dana provela u bolnici, gde je jutros izgubila bitku sa bolešću.

-Malopre je preminula. Bila je skoro mesec dana hospitalizovana, a danas je preminula oko 15 časova - rekao je on, dodajući da je porodica duboko potresena, posebno njen sin.

-Dino je veoma loše. Nalazi se kod kuće, a uz njega su prijatelji koji mu pružaju podršku - naveo je menadžer.

Godinama je bila najveća podrška svom suprugu Halidu Bešliću, sa kojim je provela gotovo čitav život.

Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer međusobne odanosti, poštovanja i podrške.

Nakon Halidove smrti prošle godine, njeno zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo, a poslednjih meseci vodila je tešku borbu sa bolešću.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od Sejde, koju pamte po skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci koju je pružala suprugu tokom njegove uspešne muzičke karijere.

Alo/Blic

