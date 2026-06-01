Sejda Bešlić, udovica legendarnog pevača Halida Bešlića, preminula je danas nakon duže i teške bolesti.

Tužna vest pogodila je porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali Sejdu Bešlić, koja je decenijama bila najveća podrška svom suprugu.

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra prošle godine, a njegov odlazak ostavio je dubok trag na članove porodice i brojne poštovaoce.

Njih dvoje proveli su zajedno gotovo ceo život, a njihova ljubavna priča često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.

Tokom godina zajedno su prolazili kroz brojne životne izazove, a poslednjih godina oboje su se suočavali sa zdravstvenim problemima.

U jednom periodu zajedno su bili hospitalizovani, dok je Sejda poslednjih meseci vodila tešku borbu sa bolešću i lečila se u Nemačkoj.

Nakon njegove smrti, njeno zdravstveno stanje dodatno se pogoršalo.

Zbog narušenog zdravlja nije bila u mogućnosti da prisustvuje komemoraciji i sahrani svog supruga, što je dodatno rastužilo javnost koja je godinama pratila njihovu životnu priču.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić danas se opraštaju od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.

Njeno ime zauvek će ostati povezano sa jednom od najlepših i najdugovečnijih ljubavnih priča na regionalnoj javnoj sceni.