Modna kreatorka i bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić, udaje se 17. aprila za bogatog Engleza (70) u Monaku.

Glamurozno slavlje održaće se u Monaku, svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima.

- Svatovi sutra pristižu u Monako iz celog sveta, gde im je obezbeđen smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela. Planirana je i svadbena ceremonija, a do odredišta, gde će se sve odigrati ići će se organizovanim prevozom, helikopterom ili jahtom. Slavlje je u jednom od najboljih hotela, omiljenog mesta bogataša i milijardera iz celog sveta - rekao je izvor za domaće medije.

Interesantno je da će na venčanju Meline Galić i milijardera svirati poznata grupa Džipsi kings, inače omiljeni bend njenog bivšeg muža Harisa Džinovića.



Svadbena ceremonija, kako smo pisali, biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će venčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije

Sina nije pozvala na venčanje

Melina Galić iz braka sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem ima dvoje dece, ćerku Đinu i sina Kana.

Kako saznajemo, dok će ćerka Đina biti uz majku i prisustvovati njenom velikom danu, sin Kan se neće pojaviti na svadbenoj ceremoniji. Prema informacijama do kojih smo došli, Kan je nakon razvoda roditelja ostao znatno bliži ocu, zbog čega su se odnosi sa majkom vremenom dodatno udaljili, pa nije ni pozvan.

Izvori navode da je upravo ta emotivna distanca i narušena porodična dinamika razlog njegovog odsustva sa ceremonije, koja će se održati u užem krugu zvanica u Monte Karlu. Sa druge strane,

Đina je sve vreme uz majku, pa će tako sa njom i ostalim gostima provesti ovaj trodnevni događaj.

BONUS VIDEO: