Tokom izvođenja radova na pregledu i popravci tramvajskih šina – dilatacione sprave na Bulevaru kralja Aleksandra, u zoni raskrsnice sa Ulicom Živka Davidovića gledano u smeru ka Grockoj, doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi od 18. aprila od 00.30 časova do 20. aprila do 3.30 časova.

Privremeno se ukidaju tramvajske linije 5, 6, 7L, 7L2 i 14, a na relaciji Vukov spomenik – Ustanička uvodi se autobuska linija 6A koja će saobraćati sledećom trasom: Vukov spomenik – Kraljice Marije – Bulevar kralja Aleksandra – terminus "Ustanička”.

Na izmenjenom delu trase, vozila JGP-a će koristiti postojeća stajališta.

