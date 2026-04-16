Modna kreatorka Melina Galić sutra staje na ludi kamen.

Udaje se za poznatog britanskog milonera, a venčanje će se održati u Monaku.

Na svadbeno veselje stigli su Melinini najbliži među kojima su majka, otac i brat.

Majka Elma se oglasila na mrežama i pokazala poklon koji je pripremila za svoju ćerku.

Elma Galić uslikala je buket cveća i kesu u kojoj je zlato koje je spremila za svoju naslednicu.

U pripremi glamurozno venčanje

Modna kreatorka i bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić, sutra se udaje za bogatog Engleza (70) u Monaku.

Glamurozno slavlje održaće se u Monaku, svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima.

- Svatovi sutra pristižu u Monako iz celog sveta, gde im je obezbeđen smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela. Planirana je i svadbena ceremonija, a do odredišta, gde će se sve odigrati ići će se organizovanim prevozom, helikopterom ili jahtom. Slavlje je u jednom od najboljih hotela, omiljenog mesta bogataša i milijardera iz celog sveta - rekao je izvor.

