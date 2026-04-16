Pevačica Jelena Savić izgovorila je sudbonosno „da” svom partneru na glamuroznoj proslavi na kojoj je okupila brojne poznate ličnosti.

Prve kadrove sa lica mesta objavila je glumica Dragana Mićalović na svom Instagram profilu.

Jelena je za svoj poseban dan odabrala unikatnu i raskošnu venčanicu koja je ostavila sve prisutne bez daha, a u prvom planu bio je duboki dekolte.

Osmeh nije skidala sa lica dok je stajala pored svog izabranika koji se odlučio za klasično tamno odelo i belu košulju.

- Jedna ozbiljna legendica je povukla nogu i rekla da! - poručila je kratko Dragana Mićalović uz emotivan snimak.

Atmosfera na gala veselju je od samog starta bila na vrhuncu, uz raskošnu dekoraciju.

BONUS VIDEO: