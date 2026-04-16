Najvažnije:
- U Berlinu je održan sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute naveo je da zemlje partneri moraju povećati investicije, kako bi Ukrajini ove godine obezbedile 60 milijardi dolara odbrambene pomoći.
- Pobeda u ratu u Ukrajini je za ruskog predsednika Vladimira Putina samo "daleki san", ali zemlje saveznice moraju da nastave da podržavaju Ukrajinu, izjavio je Rute.
- Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski obavlja niz poseta ukrajinskim partnerima u Evropi, kako bi obezbedio dodatnu pomoć svojoj zemlji.
- Nakon što je putovao u Nemačku i Norvešku, Zelenski se sastao sa italijanskom premijerkom Đorđom Meloni. Posle sastanka poručio je da je Italija zainteresovana za sporazum o dronovima.
- Sa druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštava da planovi nekoliko evropskih zemalja da povećaju isporuku dronova Ukrajini dovode do nepredvidivih posledica i oštre eskalacije vojne i političke situacije širom kontinenta.
Rusija tvrdi da su uništeni F-16 i "Miraž" u Kirovogradskoj oblasti
Ruske snage uništile su nekoliko lovaca F-16 i "Miraž" u Kirovogradskoj oblasti u centralnoj Ukrajini, izjavio je koordinator proruske podzemne mreže u Nikolajevu Sergej Lebedev.
Lebedev je za agenciju Ria Novosti rekao da je više aviona stiglo na aerodrom Dolgincevo, gde su, prema njegovim tvrdnjama, "potpuno uništeni".
Dodao je da su u napadu poginuli i strani piloti. Prema njegovim rečima, ruske snage pogodile su i aerodrom u Aleksandriji, gde je bilo bazirano više od 10 helikoptera, uglavnom evropske proizvodnje.
Uzbuna objavljena rano ujutro širom Ukrajine, Rusija lansirala 44 rakete i 659 dronova
Ukrajinske vazduhoplovne snage objavile su uzbunu na balističke projektile oko 2.35 ujutro po lokalnom vremenu, a nekoliko minuta kasnije su novinari "Kijev indipendenta" u prestonici zabeležili glasne eksplozije usled udara raketa.
Odesa je u ruševinama
Raketni napad na Odesu, šestoro stradalo
Šest osoba je stradalo, a 11 je povređeno u Odesi tokom ruskog raketnog napada i napada dronovima, rekao je ukrajinski zvaničnik.
Napad dronovima rusku luku Tuapse, stradalo dvoje dece
Dvoje dece, uzrasta pet i 14 godina, poginulo je u ukrajinskim napadima dronovima na područje ruske crnomorske luke Tuapse, saopštio je lokalni guverner Venijamin Kondratjev.
Kondratjev je u objavi na Telegramu naveo da su u napadima pogođena brojna preduzeća, kao i da je pričinjena značajna materijalna šteta.
Prema njegovim rečima, u masovnim napadima dronovima oštećeno je i više stambenih objekata u regionu.
Pet osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev, među njima i dete
Pet osoba, među kojima i dete, poginulo je u noćnom ruskom napadu na Kijev, dok je 21 osoba povređena, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije.
Prema navodima objavljenim na Fejsbuku, napadi su zabeleženi u Podiljskom, Obolonskom, Ševčenkivskom i Desnjanskom okrugu, preneo je Ukrinform.
U Obolonskom okrugu zapalili su se parkirani automobili, a oštećeni su magacin, prodavnica guma i zgrada prodavnice.
