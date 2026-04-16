Supruga pevača Čede Marković, Ljiljana Marković, preminula je 11. aprila, a danas, 16. aprila, održava se sahrana na groblju Lešće u Beogradu.

Među prvima stigla je pevačica Ana Bekuta koja se nije odvajala od Čedinog i Ljiljinog sina, a zatim je stigla ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra, kao i ministar Nikola Selaković. Sanja Vučić, Vanja Milošević, Snežana Savić, Vanja Bulić, Nedeljko Bilkić, Olja Karleuša, ali i mnogi drugi.

Tužna povorka je krenula, a odmah iza pogrebnih kola, jedva je koračao Čeda sa sinom Markom koji je nosio flašice vode.

Podsećanja radi, Čeda Marković se oprostio dirljivim rečima od svoje supruge na društvenim mrežama, gde je podelio zajedničke uspomene.

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život”. Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja - napisao je Čeda Marković.

Povodom Ljiljine smrti oglasio se sin Miloš i poslao emotivnu poruku kojom se na mrežama oprostio od majke.

Miloš je uz njenu fotografiju podelio potresne reči, opisujući njihovu bliskost i uspomene koje će zauvek nositi:

- Majčice moja... Više te ništa ne boli... Sad potrči u zagrljaj Boga, pričaj mu gore kako si nas, svoju decu odgajila, kako si mi prenela ljubav prema Beogradu kog si toliko volela, o svojoj ludoj porodici koju si ti okupljala, o tvojim unucima koje si volela više od svega, o mladim ljudima sa kojima si volela da provodiš vreme...