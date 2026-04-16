Dok se širom Srbije zemljište sve češće prodaje po visokim cenama, posebno ako ima izvor pijaće vode, jedno šumadijsko selo ima ono što mnogi mogu samo da požele. U selu Borač, na malom prostoru, nalazi se čak deset prirodnih izvora čiste vode.

Meštani kažu da toga često nisu ni svesni.

– Kod nas se voda razliva, a u svetu je skupo plaćaju. Tek poslednjih godina ljudi su počeli da shvataju koliko priroda vredi i da se vraćaju selu i zemlji – kaže jedan od stanovnika.

Osim vode, Borač je poznat i po izuzetno čistom vazduhu, šumama i specifičnoj klimi koja blagotvorno utiče na zdravlje. Mnogi ga zato nazivaju pravom „vazdušnom banjom“, mestom gde telo i um mogu da se oporave, piše RINA.

Sve više ljudi iz gradova dolazi ovde u potrazi za mirom i prirodom, a mnogi se vraćaju ponovo. Nije ni čudo – u ovom kraju, kako kažu meštani, život ima potpuno drugačiji ritam i kvalitet.