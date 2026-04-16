Supruga pevača Čede Marković, Ljiljana Marković, preminula je 11. aprila, a danas, 16. aprila, održava se sahrana na groblju Lešće u Beogradu.

Među prvima stigla je pevačica Ana Bekuta koja se nije odvajala od Čedinog i Ljiljinog sina, a zatim je stigla ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, Aleksandra, kao i ministar Nikola Selaković, Snežana Savić, Olja Karleuša, ali i Vanja Bulić sa suprugom Slađanom koju gotovo ne viđamo u javnosti.

Podsećanja radi, Vanja Bulić iza sebe ima dugogodišnju karijeru tokom koje je bio novinar, glavni urednik mnogih novina, urednik zabavnih TV programa, koscenarista filmova, autor romana, a kroz ceo život ga je pratila supruga Slađana koju je upoznao na nesvakidašnji način.

- Na stolu su igrale dve devojke – počeo je priču svojevremeno za Puls Vanja, prisećajući se jedne svadbe na kojoj je bio gost.



-Jednu sam zapazio jer je toliko dobro igrala, nijednom nije stala u tanjir, nije slomila nijednu čašu, odmah sam znao da će biti dobra domaćica – nastavio je priču uz osmeh Bulić.

- Obe su bile Slađane, ja sam zapisao telefone i zvao. Jedna nije izašla, druga jeste. To je sada moja supruga. Zabavljali smo se dve i po godine, onda sam otišao u vojsku. Izađem, a ona meni: „Šta ti misliš, dokle ćemo mi da se zabavljamo?” Navalili njeni da ću da pobegnem, devojka za udaju, 26 godina, ja 28. A i bulbulderska porodica, tri brata, nije za zezanje, rasporedili se s mitraljezima na izlazu iz kasarne. Počnem da se vadim: „Pa ja sam nezaposlen” – „Ja radim”; „Nemam gaće da kupim sebi” – „Ja ću da ti kupim gaće”; „Pa nemamo stan” – kad ona izvadi rešenje! Dobila garsonjeru! Pokupila sve uslove za udaju - nastavio je živopisno prisećanje Vanja pre nekoliko godina.

- U kuću donesem sve pare, dam blagajniku, ona ih raspoređuje i još gleda da l' će da mi da 260 ili 270 dinara. Kad smo dobili sina, dogovorili smo se da svake četvrte godine imamo po jedno dete. Posle četiri godine u četvrtom mesecu Slađa pobaci, onda četiri godine nije ostala u drugom stanju, pa smo dobili blizance – ispričao je tada Bulić.

Par je svoj brak krunisao trojicom sinova, Ognjenom, Dušanom i Ivanom. Međutim, Vanja žali što nikada nije dobio ćerku, pa je zato dolazak unuke na svet 2024. godine dodatno učinio Vanju emotivnim i srećnim čovekom.