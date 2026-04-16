Glumica Snežana Savić ne viđa se tako često u javnosti, a sada su naši foto-reporteri uslikali najlepšu ženu bivše Juge na sahrani Ljiljane Marković, supruge slavnog Čede Markovića.

Na opšte iznenađenje javnosti, Snežana je stigla u crnom kompletu, a u rukama je nosila buket belih ruža i jednu sveću.

Podsećanja radi, na sahrani bivšeg supruga, Snežana nije prisustvovala, a proslavljeni reditelj i scenarista Dragoslav Lazić ispraćen je na Novom Groblju u Beogradu, u Aleji zaslužnih građana krajem 2024. godine.

Na poslednji ispraćaj čuvenom umetniku okupila se porodica, kao i prijatelji i poštovaoci njegovog lika i dela. Nije se pojavila glumica i pevačica Snežana Savić, njegova bivša supruga.