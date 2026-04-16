Da situacija u blokaderskom pokretu nije bajna i sjajna kako pokušavaju da predstave pokazuje i zahtev Aleksićevog potrčka.

Bora Novaković je tražio da opozicioni poslanici koji ne učestvuju u radu Narodne skupštine Republike Srbije podnesu ostavke.

To je usledilo nakon što je propao i drugi pokušaj održavanja sednice o poverenju Vladi Republike Srbije zbog nedostatka kvoruma.

On je optužio narodne poslanike iz opozicije koji ne učestvuju u radu parlamenta da ne poštuju glasove ljudi koji su ih izabrali u taj isti parlament.

"Stav Narodnog pokreta Srbije je, kada je učešće u parlamentu u pitanju, vrlo jasan. Postoje samo dva pincipijelna stava za svakog poslanika. Prvi je da učestvuje u radu parlamenta, a drugi je da podnese ostavku. Ne učestvovanje u radu parlamenta, a uzimanje prinadležnosti nije ispravan stav", rekao je on.