Pevačica Zorica Marković pre nekoliko meseci je iznenada, zbog narušenog zdravstvenog stanja, napustila "Elitu", a sada je u emisiji "Amidži šou" na Pinku otvoreno progovorila o svom zdravstvenom stanju.

U emisiju je došla odlično raspoložena, te se odmah našalila na svoj račun.

- Mene život baca ko ping-pong lopticu, takav mi je život, iliti EKG - počela je priču Zorica, pa otkrila:

- Spucao me je virus kad sam bila u Eliti, dva puta sam ga imala i otišlo je na hronično oboljenje. Mislila sam da ništa nije strašno. Lekari su me pregledali od glave do pete, ugradili su mi jedan stent. Imam ih tri. Jedan je otkazao zbog virusa, meni je sad dobro - istakla je ona, te pozdravila lekare koji su brinuli o njenom zdravlju.

- Sahranili me, govorili da sam propala, da mi je zarasla trava u dvorištu. Zvala sam bageristu, da vide dušmani da nisam stala, neću stati dok ne bude suđeno - rekla je pevačica.

