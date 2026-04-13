Pevač Slobodan Batjarević Cobe popularnost je stekao tokom takmičenja u "Zvezdama Granda", a sada je progovorio o kolegama i Milanu Stankoviću koji se povukao sa javne scene.

- Ne verujem da će neka ekipa kao što smo mi bili 2007. godine. Rada Manojlović, Milan Stanković, Dinča, Nemanja Stevanović, Silvija Nedeljković, Katarina Živković... Ne verujem da će više ikad neka grupa raditi tri godine zajedno, i da će steći toliku popularnost - započeo je Slobodan za Hype TV, pa se osvrnuo na Milana Stankovića i otkrio zbog čega je on bio toliko popularan.

- Bio je svoj, i po stajlingu i po svemu. Njega kad gledaš, stvarno je bio poseban. Nije to bilo zato što su on i Rada bili zajedno, njih dvoje su kasnije ušliu vezu. Za Milana mnogi kažu da je uobražen zato što ga ne znaju lično, Milan je toliko dobar dečko i inteligentan, on je pravi brat - priznao je Cobe.

Kolege ne znaju gde je Milan Stanković

- Nismo u kontaktu, ne znam šta se dešava sa njim, povukao se. I Dinču sam pitao gde je Milan, on mi je rekao da ne zna gde se nalazi - otkrio je pevač.

Inače, Milan Stanković već duže vreme nalazi se u potpunoj medijskoj ilegali, a svoj život je okrenuo za 180 stepeni. Iako se fanovi potajno nadaju njegovom povratku na muzičku scenu, on i dalje živi povučeno i kako se navodi, dane vaskršnjeg posta je provodio obilazeći manastire u društvu svoje majke.

- Milana nećete naći ovde u stanu. Nije ovde već neko vreme. Vreme vaskršnjeg posta provodi posećujući manastire. Koliko znam, društvo na hodočašću mu pravi majka. Monasi im čitaju molitve i daju sveta ulja. Njemu to mnogo znači. Inače, nemam baš neko lepo mišljenje o njemu. Ne ume da se javi, nije preterano ljubazan prema nama. Iz stana ide pravo u automobil. Viđam ga često s nekom gotovom hranom, koju uzima tu u blizini. Nekad mu je dolazilo često i društvo u stan, sad nema ni toga. Čudan lik - rekao je komšija za domaće medije.

