Sin pevačice Zorice Brunclik, Đorđe Tutić, pokazao je kako je dekorisana porodična kuća povodom Vaskrsa, pri čemu je jasno da su se svi potrudili da praznična atmosfera bude na najvišem nivou.

Naime, na Instagramu je objavio fotografiju dekoracije koja se nalazi kako na prazničnoj trpezi, tako i iznad nje, a ceo dom je uređen u duhu praznika, sa zečevima, cvećem i roze jajima na svakom koraku.

Mnogi se pitaju kako se sada Zorica oseća nakon što se povukla zbog zdravstvenog problema, pa svaka njena objava, kao i objave članova njene porodice, privlače veliku pažnju javnosti.

Podsetimo, Đorđe je ranije tokom dana pokazao i kamin sa vatrom, kao i atmosferu iz porodičnog doma, čime je potvrdio da im je posebno važno da praznike provedu zajedno i u porodičnom okruženju.

"Dolaze kod nje kući iz bolnice"

Lepa Lukić je, inače, nedavno nam je otkrila najnovije detalje o pevačicinom zdravstvenom stanju.

- Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo - istakla je Lepa za Alo!