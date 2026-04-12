To se navodi u Izveštaju o radu i stanju u oblastima iz nadležnosti UIKS-a za 2025. godinu.
U dokumentu se konstatuje da broj izvršilaca „nije dovoljan da bi se realizovali zadaci UIKS-a iz nadležnosti izvršenja krivičnih sankcija“, kao ni obaveze iz pregovaračkog poglavlja 23, Strategije za izvršenje krivičnih sankcija i preporuka međunarodnih tela.
„Tokom godine broj izvršilaca je varirao, radni odnos je prestao za 44 izvršioca, da bi na kraju izveštajne godine broj izvršilaca iznosio 480“, piše u Izveštaju. Na početku godine UIKS je imao 479 zaposlenih, a na kraju jednog više, dok je broj sistematizovanih radnih mesta ostao 661.
U Izveštaju se navodi i da je tokom 2025. godine pokrenuto 12 disciplinskih postupaka protiv 14 službenika UIKS-a zbog povrede službene dužnosti, i to tri postupka zbog lakše povrede službene dužnosti i devet postupaka zbog teže povrede službene dužnosti.
Dokument beleži i da sistem nije uspeo da obezbedi nove zatvorske policajce preko Policijske akademije. Kako se navodi, raspisan je konkurs za upis 26 polaznika Obrazovnog programa zatvorski policajac/policajka za školsku 2025/2026. godinu, ali nije bilo upisanih kandidata.
„Povodom navedenih konkursa, prijavilo se 235 kandidata… Međutim, kako je od ukupnog broja kandidata opšte i posebne uslove za prijem ispunilo njih 90, koji su i primljeni za Obrazovni program policajac/policajka, to nije bilo kandidata za upis u Obrazovni program zatvorski policajac/policajka“, navodi se u Izveštaju.
Istovremeno je rastao broj lica lišenih slobode. Prema podacima iz Izveštaja, na početku 2025. godine u UIKS-u je bilo 1.191 pritvoreno i osuđeno lice, a na kraju godine 1.372. Od tog broja, 651 je bilo osuđeno, a 721 pritvoreno lice.
„Prenatrpanost je i dalje predstavljala problem u Istražnom zatvoru u Podgorici, zbog kontinuiranog rasta broja pritvorenika“, piše u dokumentu. U pokušaju da rastereti sistem, UIKS je, kako se navodi, proširio smeštajne kapacitete u Zatvoru za kratke kazne Podgorica i Zatvoru Bijelo Polje za po 40 mesta, odnosno ukupno za 80 mesta za pritvorenike.
Službenici UIKS-a su, navodi se u Izveštaju, kroz redovnu proceduru pretresa zatvorenika i prostorija obavili ukupno 1.366 pretresa, dok je na prijavnicama zatvorskog sistema obavljeno 74.477 pretresa lica koja su ulazila u UIKS po raznim osnovama.
„Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je i oduzeto ukupno 1.520 stvari i predmeta čije držanje i upotreba nisu dozvoljeni u zatvoru“, navodi se u Izveštaju.
U tabeli koja prati taj deo dokumenta, kao najčešće pronađene i oduzimane nedozvoljene stvari navedeni su: 1.241 tableta, 87 punjača za mobilne telefone, 75 mobilnih telefona, 23 improvizovana bodeža i 16 SIM kartica.
Izveštaj beleži i disciplinske postupke protiv pritvorenih i osuđenih lica – „zbog nepoštovanja pravila ponašanja pokrenuto je 700 disciplinskih postupaka protiv zatvorenika, i to 314 protiv pritvorenih i 386 protiv osuđenih“, piše u dokumentu.
Dodaje se da je izrečeno 590 disciplinskih mera, od čega 268 pritvorenim i 322 osuđenim licima. Sredstva prinude, kako se navodi, upotrebljena su u 11 slučajeva prema 11 zatvorenika.
„Sredstva prinude upotrebljavana su uglavnom zbog pružanja aktivnog ili pasivnog otpora, nepostupanja po usmenoj ili drugoj naredbi, sprečavanja napada na službenika UP i nasilničkog ponašanja“, navodi se u Izveštaju.
Dokument registruje i 90 pojedinačnih slučajeva štrajka glađu, kao i 283 kolektivna štrajka glađu zatvorenika. U Izveštaju piše da su razlozi za kolektivni štrajk bili „nezadovoljstvo uslovima pritvora – dužina trajanja pritvora i uslovi boravka“.
U Izveštaju se navodi da je od strane nadležnih sudova pravnosnažnim sudskim odlukama, uz kaznu zatvora, upućeno i primljeno 47 osoba sa izrečenim merama bezbednosti obaveznog lečenja zavisnika od alkohola (15 osoba) i 32 zavisnika od psihoaktivnih supstanci.
U delu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu, navodi se da je tokom 2025. godine bilo pet smrtnih slučajeva, od čega dva samoubistva. Registrovane su i 322 povrede pacijenata, 72 samopovrede i 4.288 dana bolničkog lečenja.
Na kraju 2025. godine u UIKS-u je boravilo 1.372 zatvorenika.
Kako se navodi u dokumentu, u UIKS-u je tokom godine obavljeno 19.500 opštih pregleda i 2.894 psihijatrijska pregleda, 2.103 pregleda van UIKS-a i 509 dijagnostičkih procedura van sistema.
U Izveštaju stoji i da je broj pritvorenih i osuđenih lica koji su bili na supstitucionoj terapiji u 2025. godini iznosio 213, od kojih je 201 lice bilo na terapiji buprenorfinom, dok je 12 lica bilo na terapiji metadonom.
Navodi se i da je program dobrovoljnog testiranja na hepatitis B, hepatitis C i HIV nastavljen tokom 2025. godine, da je testirano 100 osoba, dok je „prisustvo hepatitisa potvrđeno kod 46 zatvorenika“.
UIKS u Izveštaju navodi da je nastavio aktivnosti na resocijalizaciji i reintegraciji zatvorenika kroz psihosocijalne programe, opismenjavanje, sportske i kulturne sadržaje, kao i pripremu za otpust.
„Sprovedene aktivnosti potvrđuju opredeljenost UIKS-a da tretman zatvorenika razvija kao sveobuhvatan proces koji objedinjuje rad, edukaciju, podršku i pripremu za uspešniju reintegraciju u društvo“, navodi se u rezimeu Izveštaja.
Ipak, kroz ceo dokument provlači se isti problem – manjak ljudi u sistemu koji je pod sve većim opterećenjem. Zato UIKS u završnom delu, u predlogu mera za unapređenje stanja, među prioritetima navodi jačanje bezbednosti, infrastrukturno unapređenje, kadrovsko jačanje, unapređenje tretmana i reintegracije zatvorenika i jačanje sistema zdravstvene zaštite zatvorenika.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)