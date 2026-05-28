Supružnici iz Džeksonvila doživeli su šok iznenađenje nakon rutinske kupovine komode u prodavnici polovnog nameštaja. Ono što su otkrili tokom restauracije pretvorilo je običan vikend projekat u viralnu priču koja je obišla ceo svet.

Otkriće tokom restauracije starog nameštaja

Par je snimio ceo proces restauracije i objavio ga na TikToku, gde je snimak ubrzo privukao veliku pažnju. Video prikazuje kako tokom pregleda skrivenih delova konstrukcije nailaze na nešto potpuno neočekivano — između drvenih delova pronašli su pažljivo složen i sakriven svežanj novčanica.

"To je prilična suma novca", rekao je muškarac u trenutku otkrića.

600 dolara i zlatnik sa motivom zmaja

Žena je izvukla svežanj iz skrovišta, a ubrzo su shvatili da je nepoznata osoba sakrila čak 600 dolara u gotovini. Međutim, tu otkrića nisu stala. Daljom pretragom pronašli su i zlatnik u zaštitnoj plastičnoj kutiji, ukrašen simbolima i motivom zmaja. Prema njihovoj proceni, reč je verovatno o suveniru ili imitaciji, ali je i dalje intrigantan nalaz.

Supružnici su otvoreno priznali da je ovo jedno od njihovih "najneobičnijih otkrića" i da su bili potpuno zatečeni onim što su pronašli u naizgled običnoj komodi.

Novčanice stare i do 75 godina

Istraživanjem novčanica, žena je otkrila da većina potiče iz perioda između 1963. i 1969. godine, dok jedna datira čak iz 1950. godine. To znači da je novac u komodi mogao biti sakriven više od pola veka pre nego što su ga oni pronašli.

Zašto je novac bio sakriven?

Objava je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici savetovali su par da novčanice i zlatnik odnesu na stručnu procenu, jer bi starije novčanice mogle vredeti znatno više od nominalne vrednosti. Drugi su nagađali o razlozima skrivanja — od ličnih i bezbednosnih razloga do klasičnog "kućnog trezora" koji su starije generacije često koristile umesto banke.

Bez obzira na to ko je i zašto sakrio novac, jedna stvar je sigurna — kupovina polovnog nameštaja nikad nije bila uzbudljivija.