Nekadašnja "Zvezda Granda", pevačica Marija Mara Stojadinović, koja se pre dve decenije povukla iz javnosti nakon velikog skandala sa intimnim fotografijama i preselila u Ameriku, sada se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako tamo živi.

Mara je šokirala javnost kada su pre 20 godina isplivale njene toples fotografije, zbog kojih se, kako se godinama pisalo, povukla sa estrade i napustila Srbiju.

Nakon tog skandala otišla u Ameriku, gde je izgradila potpuno nov život daleko od kamera i javnosti.

Sada je na svom TikTok nalogu pokazala kako izgleda njena svakodnevica u Čikagu, te je uz video na kojem se vidi kako uživa u hrani, pevačica poručila:

-Ima se, može se. Šta ste vi mislili, da mi u Čikagu nemamo paštetu i kiselo mleko? Imamo. Danas, onako domaćinski, kao da sam na selu kod kuće, mažem paštetu - istakla je ona.

Nedavno se osvrnula na detalje svog odlaska iz Srbije i navodno izbacivanje iz produkcije pokojnog Saše Popovića, o kojem se godinama spekulisalo, istakavši šta je prava istina o njenom preseljenju.

-Zbog fotografija u toplesu krenuo je "lov na veštice", a ja sam bila ta veštica koja je trebalo da bude spaljena na lomači. Međutim, veštica izmiče i beži za Ameriku. Moram da kažem da ja nigde nisam pobegla, u to vreme kada su se desile te fotografije, moja majka je već živela u Americi i već tada je predala papire za spajanje porodice, pa sam u tim trenucima dobila poziv iz ambasade i useljeničku vizu koju sam oberučke prihvatila - započela je svoju ispovest Marija.

"Nisam pobegla"

Dugo se spekulisalo da ju je tada nekadašnji direktor momentalno izbacio iz "Granda" zbog skandala, što je oštro demantovala, naglasivši da nije bilo drame i da su ostali u korektnim odnosima.

-Tada me je Saša Popović pozvao uz reči: "Neka se slegne prašina, svakog čuda tri dana dosta". Nisam to shvatala kao izbacivanje iz "Granda", već upravo tako kako je i rekao. Nikada se nismo posvađali, iako su mediji navodili drugačije. Bili smo u kontaktu i nakon mog preseljenja - objasnila je pevačica.

Za kraj, Stojadinovićeva nije krila nezadovoljstvo današnjom situacijom na javnoj sceni, tvrdeći da je moralna panika oko njenih slika bila licemerna, s obzirom na to ko se danas naziva zvezdom.

-Čitava ta hajka oko mojih fotografija imala bi smisla da se nešto radikalno promenilo na estradi, ali svi smo svedoci da nije. Danas je čak i gore, svedoci smo da pojedine "dame" imaju i filmove za odrasle, a ubrajaju se među velike zvezde. Možda nisam bila dovoljno dobra, možda je trebalo da se desi film kako bih postala kraljica - zaključila je ona za 24sedam.