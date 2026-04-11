Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u Leskovcu, nakon intenzivnog rada, uhapsili su V. D. (1999) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je noćas oko 1.20 časova najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu dvadesetpetogodišnjeg muškarca, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je oštećeni pokušao da se sakrije, ali je ubijen na licu mesta.

- Najpre je na ulici ispalio hice, a zatim ušao u lokal za žrtvom i nastavio pucnjavu, usled čega je mladić preminuo na licu mesta - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Prema nezvaničnim saznanjima, žrtva je S.A .

- Bio je problematičan, dovodio se u vezu sa drogom, oružjem i zelenašenjem. Zadobio je više prostrelnih rana, od kojih je preminuo - kaže izvor blizak istrazi.

Nakon izvršenog zločina, V. D. se udaljio sa mesta događaja, ali ga je policija ubrzo identifikovala i uhapsila.

Po nalogu Više javno tužilaštvo u Leskovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu.

