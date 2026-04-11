Žena je na Reditu podelila neprijatnu, ali i prilično smešnu situaciju na poslu nakon što je čula svog šefa kako vodi bizaran razgovor jer je zaboravio da isključi mikrofon nakon sastanka preko zum aplikacije.

U svojoj priči, otkrila je da je šef počeo da se poverava svojoj mački.

U objavi pod naslovom „Slučajno sam čula svog šefa na Zum sastanku i umirem od smeha“, napisala je: „Moj šef je zaboravio da mu mikrofon nije isključen. Kaže mački: 'Gospodine Viskers, vi ste jedini koji razume moju viziju.'“

Ali to nije bilo sve. Ubrzo je čula šefa kako ogovara drugog zaposlenog - takođe se obraćao mački. Žena je napisala da čuje šefa kako govori:

'Dženkins iz računovodstva je potpuni frik za tanjirima i ide mi na živce'. Umirem od smeha“.

Priča je izazvala stotine komentara, a korisnici su podelili svoje reakcije na ovu neugodnu situaciju. „Ovo mi je ulepšalo dan. Hvala vam“, napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: „Ovo je urnebesno“