Pevačica Ana Nikolić i njen izabranik kompozitor Goran Ratković Rale, nakon svih svađa, raskida i turbulentnih dešavanja u njihovom domu, definitivno su uplovili u mirne vode, što je prilično iznenadilo one koji prate ovu ljubavnu priču koja nije svakidašnja.

Da je ljubav ipak pobedila pokazali su na Veliku subotu kada je muzička zvezda objavila fotografiju ofarbanih jaja iz doma kompozitora.

Podsećanja radi, nedavno je Rale zaprosio Anu u gaćama u svojoj kući kleknuo pred Anu i pitao je da li bi htela da bude njegova žena.

Rale je pred Anom Nikolić pao na kolena, ona ga je ljubila, a onda je izvadio prsten.

- Je l to prsten? - pitala je pevačica.

U jednom trenutku Rale je stavio svoju glavu na kolena pevačice koja je sela u fotelji. Ana je pevača pesmu koju je kompozitor pustio, a on je ceo događaj snimao.

Da podsetimo, odnos Ane Nikolić i Gorana Ratkovića Raleta veoma je turbulentan, a kompozitor je čak imao zabranu prilaska pevačici. Oni su se nakon toga pomirili, pa ponovo raskinula, a detalji njihovog odnosa sa šokantni.

Ana je govorila i da li je između njih bilo fizičkih sukoba.

- On će reći "ne", tako ga je posavetovao advokat, a ako nastavi tako da laže ja ću ga stvarno tužiti, prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena. Nisam ga napadala nožem, ali pikslama i sa svime što sam dohvatila po stolu gađala sam ga više puta - rekla je u emisiji "Bokija 13".

Skandal u Dubaiju

Pevačica Ana Nikolić i Goran Ratković Rale nakon romantičnog putovanja na Maldivima u oktobru prošle godine otputovali su u Dubai, gde su napravili skandal u hotelu, te je morala da reaguje i policija. Ipak, kompozitor je uspeo da smiri situaciju, pa su oboje noć proveli u istom hotelu u kom su odseli.

Ipak, onda se drama nastavila . Ana Nikolić je podelila tada poruke od Raleta, a onda u komentarima navela da ju je ostavio na aerodoromu bez para.

Ana mu je poslala svoju sliku na kojoj se vidi rana na nosu.

- Čovek me je ostavio na aerodromu u Dubaiju, bez kartice, para, pravi gospodin - napisala je Ana Nikolić.

Svađa u hotelskoj sobi

Ana Nikolić nije želela da napusti sobu koja je bila unapred bukirana i tada je počeo haos. Otišao je kod Ane i odneo joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala. Tokom drame u hotelskoj sobi sa osobljem hotela, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti.

U međuvremenu je Ana napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jer je bilo posle čekauta.

- Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu - potvrdio je Ratković.

