Nakon što je Slavica Coka Ratković izrekla tvrdnje da je prodala svoj stan zbog problema bivšeg supruga, uz navode da je sav novac, kako tvrdi, potrošen na pevačice, oglasio se Goran Ratković Rale i otkrio svoju stranu priče.

Poručio je da je spreman da ispravi greške iz prošlosti, naglasivši i da pevačica Ana Nikolić, prema njegovim rečima, nema nikakve veze sa celom situacijom, kao i da ga je upravo ona savetovala da kupi stan bivšoj supruzi.

- Pogrešio sam. Ispraviću grešku. Zamolio bih je da se zaustavi. Evo, javno joj obećavam, dobiće stan. Ako je to rešenje svih njenih problema, rešiću joj sve probleme. Ali kakve veze Ana ima sa nečim što je bilo pre 25 godina? Ona poseduje više nego ja i ne razumem zašto se oseća ugroženo s njene strane. Naprotiv, odmah mi jerekla da joj kupim stan i da nisam bio fer prema njoj - izjavio je Rale.

"Sve je otišlo na propale pevačice"

Podsetimo, Slavica je navela da je prodala svoj stan kako bi rešila njegove probleme, kao i da je sav novac, prema njenim tvrdnjama, potrošen na pevačice.

- Zbog njega sam prodala svoj stan da bih rešila njegove probleme. Onda je on kupio stan, pa je i taj prodao. Uvek je ulagao u pevačice. Taj novac od stana je otišao na propale pevačice i propale karijere. Kompleks su mu pevačice. Šta će da im ponudi? Kad mu se dopadne neka pevačica, u stanju je da uzme od žene da bi dao njoj. To je porodični stan u kom smo živeli naša deca i ja. Rale mi je 15 godina pričao da će mi kupiti stan, ali to se nije desilo. Uvek je imao nešto preče, ulaganje u pevačice, ploče… - izjavila je Coka.

"Rale nam je oduzeo sve"

Dodala je i da mu je dala ultimatum da reši stambeno pitanje, ali da do toga nije došlo.

- Dala sam mu ultimatum da uzme stan na kredit ili kako god, ali da me obezbedi. Nikada mi se nije javio. Voli da manipuliše, priča bajke… Poslednji naš razgovor je zvučao jako ružno. Rale nam je sve oduzeo, apsolutno sve. Od njega više ništa ne očekujem, ali neću da ćutim. Posledice su te da sam progovorila i nadam se da je ovo poslednji intervju koji sam dala o njemu. Neka vodi računa. Sve što smatram da nije istina, doći ću i reći da laže. Da verujem da će da me ispoštuje, ne bih bila ovde, ali sada sam ja "zla", šta ću, moram - poručila je u emisiji "Stars".

