Neočekivani susret pevačice Ane Nikolić i Kristijana Golubovića privukao je veliku pažnju javnosti, nakon što je na društvenim mrežama osvanuo njihov zajednički snimak.
Nakon raskida sa Kristinom Spalević, mnoge zanima kako Kristijan provodi vreme, a čini se da mu društva ne manjka.
-Konačno da se upoznamo i u lajvu, mada kao da se znamo sto godina - rekla je Nikolićeva.
-.Ljubim ruku - dodao je Golubović, koji je potom objavio snimak sa pevačicom, a njih dvoje su se odlično zabavljali u zajedničkom društvu.
Policija reagovala nakon raskida Kristine i Kristijana
Podsetimo, u turbulentni raskid nekadašnjeg para umešana je i policija, nakon što su oboje podneli prijave jedno protiv drugog.
Kristijan je prekršio meru zabrane prilaska, zbog čega je bio priveden i izrečena mu je novčana kazna, dok je Spalevićeva u policiji izjavila da strahuje za svoju bezbednost.
