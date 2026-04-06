Neočekivani susret pevačice Ane Nikolić i Kristijana Golubovića privukao je veliku pažnju javnosti, nakon što je na društvenim mrežama osvanuo njihov zajednički snimak.

Nakon raskida sa Kristinom Spalević, mnoge zanima kako Kristijan provodi vreme, a čini se da mu društva ne manjka.

-Konačno da se upoznamo i u lajvu, mada kao da se znamo sto godina - rekla je Nikolićeva.

-.Ljubim ruku - dodao je Golubović, koji je potom objavio snimak sa pevačicom, a njih dvoje su se odlično zabavljali u zajedničkom društvu.

