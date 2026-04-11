Popularna pevačica i influenserka Ruža Rupić otvorila je dušu o najintimnijim trenucima i otkrila kako u njenom domu izgleda proslava Vaskrsa. Uprkos burnom estradnom životu i brojnim obavezama, Ruža ne krije da joj je porodica na prvom mestu, a za naš portal je priznala kako zapravo izgleda njen odnos sa roditeljima tokom praznika.

Ruža ističe da su pripreme za praznik u njenom domu pravi mali ritual koji ne propušta, a najviše je raduje zajedništvo koje tada vlada.

- Mama i ja danima ranije krećemo sa pripremama, farbanje jaja je obavezno i to nam je možda i najlepši deo. Tata nam se tada pridruži i iako ne živimo zajedno, za praznike smo svi na okupu, što mi je zapravo najvažnije - priznaje Ruža.

Iako je navikla na brz tempo i život pred kamerama, Ruža koristi ove dane da se potpuno isključi iz poslovnog sveta.

- Apsolutno se trudim da usporim. Mislim da su praznici upravo za to, da malo stanemo, udahnemo i budemo sa ljudima koje volimo. Koliko god da je tempo brz tokom godine, trudim se da tih dana budem prisutna, bez stresa i obaveza, i da napunim baterije - rekla je pevačica.

Poznato je da pevači najviše rade kada se drugi odmaraju, ali Ruža je uspela da pronađe model koji funkcioniše.

- Nije uvek lako, ali naučila sam da pravim balans. Često se desi da mi moj menadžment zakaže nastupe ili obaveze i za praznike, ali se trudim da makar deo dana provedem sa porodicom. Nekad i pomerimo slavlje ili se prilagodimo, ali bitno mi je da ne izgubimo tu zajedničku energiju i tradiciju - priznaje Ruža.

“MALE STVARI KOJE NAM SVIMA ZNAČE“

Na pitanje o tome ko se sa estrade prvi seti da joj čestita praznik, Ruža odgovara sa osmehom:

- Uvek se međusobno setimo, stvarno imam divne ljude oko sebe. Nekako se često desi da mi prvo stigne poruka od moje ekipe sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, ali ja volim da se javim svima koji su mi dragi. To su male stvari koje nam svima znače - zaključila je Ruža za Alo!

BONUS VIDEO: