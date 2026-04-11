Hrvatska glumica Edita Majić bila je veoma uspešna, njenom talentu na daskama koje život znači divili su se mnogi, a ponajviše njenoj lepoti kojom je odisala.

Ipak, početkom dvehiljaditih donela je odluku da se okrene veri i Bogu i posveti se monaškom životu.



- Taj susret s Bogom dogodio se odjedanput, kao bljesak, neočekivan dar njegove ljubavi koja se uliva u tvoje biće, apsolutno, odjedanput, nezadrživo i do kraja. Odjednom mi je sve postalo jasno. Dobila sam odgovore na sva postavljena pitanja - rekla je ona 2003. godine domaćim medijima.

Pričalo se da je Edita jedna od sestara koje ne izlaze iz manastira, da nema grejanje u sobi, toplu vodu, da spava u ćelijama na ležajima od slame, te da veći deo godine provodi u postu i molitvi.

Jedna od književnica sa kojima je Edita svojevremeno sarađivala, Mani Gotovac, tvrdila je da je glumica pokušavala da preboli jednu ljubav, kao i da je zbog toga konzumirala narkotike i heroin, zbog čega je i odlučila da pobegne od svega.

Njena majka Jadranka je u septembru 2017. godine progovorila o sudbini svoje ćerke i otkrila detalj da je odlučila da ode u pustinju i da živi kao pustinjakinja.



- Već dugi niz godina ona je osećala da je Bog zove na drugačiji i radikalniji način življenja. Od samog početka znala je i koji je to način. Bilo je to pustinjaštvo. Živi izvan manastira na pustom i osamljenom mestu, nenaseljenom i u samoći - ispričala je Jadranka.

