Cilj putovanja bio je iz prve ruke proveriti navodnu iransku blokadu Ormuza, kroz koji prolazi gotovo petina svetske nafte i gasa, što predstavlja direktnu pretnju globalnoj ekonomskoj stabilnosti, objavio je britanski Telegraf.



Prema izveštaju objavljenom na platformi Substack, analitičar je satelitske snimke i sofisticirane sisteme za praćenje brodova zamenio beležnicom i jednostavnim kineskim mobilnim uređajem. Njegova zapažanja sa terena, zabeležena dok su mu iznad glave letele bespilotne letelice Šahid, ukazuju na to daIran kroz moreuz propušta više tankera nego što se pretpostavlja. Informacije o iranskom sistemu naplate prolaza i spremnosti drugih država na učestvovanje u tom procesu prikupljao je u lukama i hotelskim barovima u Dubaiju i Omanu.

Analitičar je u izveštaju opisao i niz bezbednosnih incidenata, uključujući pretres na omanskoj granici, gde su službenici pronašli cigare, ali ne i opremu za snimanje. Nakon što je unajmio plovilo i obavio nadzor, pri povratku na kopno omanske službe su mu zaplenile telefon te ga nakratko pritvorile, no ubrzo je bez objašnjenja pušten na slobodu. Događaj je zaključio navodom da je po povratku u hotel konzumirao jedanaest piva.



Uprkos tim pojedinostima, "Citrini Rišerč" naglašava ozbiljnu geopolitičku poentu, a to je da Ormuski moreuz nastavlja da funkcioniše prvenstveno prema iranskim uslovima.

U izveštaju se ističe da se ostatak sveta, uključujući američke saveznike poput Francuske, Grčke i Japana, prilagođava novonastaloj situaciji i pregovara o prolazu, dok Vašington nastavlja s vojnim akcijama.

Kompanija "Citrini" procenjuje da bi iranski sistem naplate mogao da omogući prolazak sve većeg broja tankera, bez obzira na to hoće li Donald Tramp pronaći diplomatsko rešenje ili pokrenuti kopneni rat. Prema njihovoj analizi, Iran trenutnu situaciju vidi kao opkladu s dobrim izgledima u kojoj u većini scenarija ostvaruje dobit, osim u slučaju potpunog uništenja režima, što bi onemogućilo dalju naplatu prolaza, objavio je britanski Telegraf.

BONUS VIDEO