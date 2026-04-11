Voditeljka ružičaste televizije, Dea Đurđević broji sitno do porođaja, a po ulasku u šesti mesec prepoznatljiva plavuša rešila je da pobegne iz grada, te uoči praznika poseti jednu od najvećih svetinja u Srbiji.

Ona je otišla u Hram Svetih Apostola Petra i Pavla i odatle podelila nestvarne fotografije.

Dea je pozirala u dvorištu manastira, a bila je u opuštenom izdanju - helankama patikama i beloj košulji preko koje je nosila plavu jaknicu, a mnogi su pisali da blista i da joj trudnoća jako prija.

- Ako je Bog sa tobom čega se bojiš? Ako nije, čemu se nadaš - podelila je ona citat pokojnog Patrijarha Pavla.

Ona je potom podelila prizor iz šetnje u šumi koja se nalazi u okviru manastira, a nestvaran prizor morala je da zabeleži.

Na drveću je bila naslonjena imitacija Ploče Zaveta, tačnije tabla sa 10. Božijih zapovesti, a tu je bilo i mnoštvo duhovnih citata ispisanih po pločama.

Uzela prezime muža

Podsetimo, Dea se nedavno u tajnosti udala za Lazara sa kojim čeka dete. Dea i Lazar su se voleli u srednjoj školi, a onda su im se putevi razišli. Ona je dugo godina bila u ljubavi sa Mladenom Mijatovićem, da bi nedavno nakon raskida otkrila da je ponovo zaljubljena.

