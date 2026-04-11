Iran ne može u potpunosti da otvori Ormuski moreuz jer ne može da pronađe i ukloni sve mine postavljene u akvatoriji zaliva, piše Njujork tajms, pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema njihovim rečima, ova situacija može da zakomplikuje pregovore između SAD i Irana u Pakistanu, koji bi trebalo da se održe uskoro.

Moguće je da Iran nije zabeležio lokacije svih mina, a neke od njih i plutaju. Sagovornici lista su istakli da je uklanjanje pomorskih mina mnogo teže nego njihovo postavljanje. Naveli su i da SAD nemaju snažna sredstva za razminiranje.

Kako navodi list, Iran je minirao strateški moreuz u martu uz pomoć manjih plovila. To se dogodilo nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli oružani sukob protiv te države.

Trenutno je saobraćaj naftnih tankera i drugih brodova kroz moreuz gotovo potpuno paralizovan. To je dovelo do naglog rasta cena energenata i dalo Iranu polugu pritiska u ratu i pregovorima. Navodi se i da je Iran ostavio prolaz otvoren za one brodove koji su spremni da plate taksu.







