Voditeljka ružičaste televizije, Dea Đurđević broji sitno do porođaja, a po ulasku u šesti mesec prepoznatljiva plavuša rešila je da pobegne iz grada, te uoči praznika poseti jednu od najvećih svetinja u Srbiji.
Ona je otišla u Hram Svetih Apostola Petra i Pavla i odatle podelila nestvarne fotografije.
Dea je pozirala u dvorištu manastira, a bila je u opuštenom izdanju - helankama patikama i beloj košulji preko koje je nosila plavu jaknicu, a mnogi su pisali da blista i da joj trudnoća jako prija.
- Ako je Bog sa tobom čega se bojiš? Ako nije, čemu se nadaš - podelila je ona citat pokojnog Patrijarha Pavla.
Ona je potom podelila prizor iz šetnje u šumi koja se nalazi u okviru manastira, a nestvaran prizor morala je da zabeleži.
Na drveću je bila naslonjena imitacija Ploče Zaveta, tačnije tabla sa 10. Božijih zapovesti, a tu je bilo i mnoštvo duhovnih citata ispisanih po pločama.
Uzela prezime muža
Podsetimo, Dea se nedavno u tajnosti udala za Lazara sa kojim čeka dete. Dea i Lazar su se voleli u srednjoj školi, a onda su im se putevi razišli. Ona je dugo godina bila u ljubavi sa Mladenom Mijatovićem, da bi nedavno nakon raskida otkrila da je ponovo zaljubljena.
