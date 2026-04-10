Kada ste poslednji put imali veliko čišćenje kuhinje? Da li ste znali da čista kuhinja privlači novac? I da ako obavite neke sitnice u ovoj prostoriji, možete da oterate svađe i neuspeh iz kuće? Eto razloga više da pročitate ove savete i sredite svoju kuhinju!

1. Plastične posude za hranu koje su promenile boju

Ako primetite da su plastične posudice u kojima, između ostalog, nosite ručak na posao, promenile boju, odnosno da imaju mrlje koje ne odlaze pranjem, to znači da su dale sve od sebe i da je vreme da ih bacite.

2. Okrnjeno ili napuklo posuđe

Ovakvo posuđe može da bude nesigurno za upotrebu, jer se na okrnjeni deo možete poseći dok perete sudove ili napukla ručka od šoljice može potpuno da se otkine dok je koristite. Zato bacite takvo posuđe i koristite ono neoštećeno.

3. Komadiće aluminijumske folije

Čuvate male komadiće aluminijumske folije misleći da će vam koristiti za nešto? Verujte, nikada neće biti dovoljno veliki za bilo šta, zato ih slobodno bacite.

4. Zarđali kalupi za mafine

U kalupima u kojima se stvorila rđa vaši mafini neće se lepo ispeći, već će poprimiti ustajali i zagoreli ukus.

5. Stari čepovi od plute

Sačuvajte čep koji ima posebno značenje za vas, na primer čep sa šampanjca ili vina sa vašeg venčanja. U suprotnom, mislite li da ćete zaista sve te silne čepove od plute ponovo da iskoristite? Samo nepotrebno zatrpavaju fioku i prave nered.

6. Pocrnele varjače, oklagije i drugo drveno posuđe

Izgorelo ili buđavo? O čemu god da se radi, ne škodi da uložite koji dinar u čist, kvalitetan drveni kuhinjski pribor.

7. Sve čemu je istekao rok trajanja

U svakoj kuhinji skriva se nešto čemu je istekao rok trajanja. Pregledajte frižider, police i fioke, jer ovde nema kompromisa – mora da leti u kantu!