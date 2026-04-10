Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milica Nikolić reagovala je na komentar evroposlanice Irene Joveve povodom teksta koji je objavio Politiko, a u kojem se navodi da "Evropska komisija razmatra da Srbiji uskrati do 1,5 milijardi evra".

-O "promenama", sigurno ne odlučuješ ti ili drugi stranac, nego građani Srbije. Pošto vas boli Vučićeva nezavisna i suverena politika, lažete o "nasilju, korupciji…" A, pošto kod nas, "bez prosperiteta", na pumpama ima goriva, kakva je situacija u Sloveniji, sa prosperitetom?! - napisala je Nikolićeva na društvenoj mreži X.