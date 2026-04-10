Tržište polovnih automobila funkcioniše po principima investicionog kupovine. Moto "kupi jeftino, prodaj skupo" je poslovni princip koji sledi svaki uspešan trgovac automobilima.

Međutim, sticanje luksuznih vozila zahteva znatna ulaganja i visoke troškove. Takođe, potrebno je opšte znanje o automobilima.

Stručnjaci iz registra istorije automobila CarVertical analizirali su tržište automobila i sastavili listu od 10 automobila koje ne bi trebalo prodavati jer će njihova vrednost samo rasti.

Alfa Romeo GTV (1993 – 2004.)

Stručnjaci za dizajn u Alfa Romeu, koji su uvek voleli hrabre i neobične dizajnerske rešenja, potvrdili su svoj pristup dizajnu sa autom Alfa Romeo GTV.

Kao i većina kupea tog vremena, Alfa Romeo GTV bio je dostupan sa motorom od četiri ili šest cilindara. Iako je četvorocilindrični model bio poznat po svojoj okretnosti, najvrednija verzija GTV-a bila je opremljena sjajnim šestocilindarskim motorom Busso.



Motor koji je postao adut Alfa Romea je glavni razlog za značajan rast cene automobila Alfa Romeo GTV. Iako vrednost ne raste tako brzo kao kod nemačkih kolega, dobro očuvani primerci danas se prodaju za više od 30.000 evra.

Audi V8 (1988 – 1993.)

Audi A8 je široko prepoznat kao tehnički i inženjerski vrhunac ove marke.

Međutim, čak i pre nego što se pojavio Audi A8 limuzina, Audi V8 je bio privremeno najprepoznatljiviji proizvod kompanije.

Elegantna limuzina bila je dostupna samo sa V8 motorom, što ju je izdvajalo u odnosu na druge automobile tog vremena. Neki od snažnijih modela imali su i ručni menjač sa šest brzina.



Audi A8 možda nije impresionirao toliko kao BMW serije 7 ili prestižna Mercedes-Benz S-klasa, ali je imao svoje posebne kvalitete. Audi V8 postavio je osnovu za današnju kompaniju, premium proizvođača automobila koji direktno konkurira BMW-u i Mercedes-Benzu. Audi V8 je dosta ređi od svojih konkurenata, pa ne čudi što je vrednost ovog luksuznog automobila počela da raste.

BMW 540i (1992 – 1996.)

Decenijama je serija 5 bila lider u klasi luksuznih limuzina. Međutim, generacija E34 uspela je da zauzme srednji položaj između starijeg i skupljeg E28 i E39, koja i dalje doživljava svoj vrhunac.

Osmocilindrična varijanta bila je dostupna samo nekoliko godina. Kao rezultat toga, znatno je ređa u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama u poređenju sa BMW M5. Osim toga, snaga modela V8 bila je veoma slična snazi BMW-a M5.

Najlepši aspekt ovog modela je njegova pristupačna cena; dok je vrednost BMW-a M5 znatno porasla, 540i je mnogo jeftiniji, ali taj trend neće potrajati.

Jaguar XK8 (1996 – 2006.)

Jaguar XK8, koji je debitovao devedesetih, proizveden je kao kupe ili kabriolet. Nudio je različite nivoe snage motora i udobnosti kako bi zadovoljio različite vlasnike XK-a.

Jaguar XK8 bio je jedan od prvih modernih Jaguara koji je postavio visoke standarde u pogledu kvaliteta, tehnologije i drugih vrednosti.



Treba izdvojiti između 15.000 i 20.000 evra za dobro očuvan primerak.

Jaguar XK-R, koji je izuzetno tražen među automobilskim entuzijastima, košta još više.

Land Rover Defender (Serija I, Serija II)

Land Rover nije skrivao činjenicu da su prve generacije Defender SUV-a razvijene kao multifunkcionalna i praktična vozila za farmere.

Njegov osnovni dizajn i sposobnost prevazilaženja svih prepreka omogućili su Land Rover Defenderu da postane izuzetno sposoban terenski SUV.

Danas bi vrednost Serije I i II mogla iznenaditi mnoge. Na primer, SUV-ovi koji su preživeli sve - i dobre i loše dane - koštaju oko 15.000 evra, dok su oni koji su obnovljeni ili su u odličnom stanju vredni više od 30.000 evra.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992 – 1996.)

Mercedes-Benz je tokom svoje relativno duge proizvodnje pustio na tržište više od dva miliona automobila W124. Neki su završili na otpadu, ali drugi i dalje pokazuju znake života. Pažljivo održavani modeli vrede pravo bogatstvo. Naravno, najvredniji W124 modeli označeni su kao 500E ili E500 (zavisno o godini proizvodnje). Međutim, i modeli E300, E320 i E420 imaju potencijal da postanu isplativi za kolekcionare.

Saab 9000 CS Aero (1993 – 1997.)

Ahilova peta Volva je uvek bio Saab. U ovom modelu je sigurnost putnika prioritet, ali istovremeno pruža šarm i snagu zahvaljujući impresivnim turbopunjačima.

Saab 9000 CS Aero je više od obične srednje veličine limuzine. Predstavljen je na kraju proizvodnog ciklusa i smatra se vrhuncem Saab serije 9000 u njenoj poslednjoj godini. Bio je tačka na i koja je, u ovom slučaju, označila kraj jednog poglavlja.



Saab 9000 CS Aero je, kako se može pretpostaviti, prilično retak automobil u današnje vreme. Iako Saab nije objavio tačan broj proizvedenih, ovaj model može biti dobra investicija.

Toyota Land Cruiser (J80, J100)

Toyota je uvek želela da automobili i njihovi vlasnici govore za njih, a do danas su svi saglasni da je Toyota Land Cruiser jedan od najboljih SUV-ova na svetu.

Iako dele isto ime, ova dva modela imaju više tehničkih i tehnoloških razlika nego što biste pomislili. J80 je uspeo da spoji jednostavnost i svakodnevnu praktičnost, dok je J100 bio znatno luksuzniji i dizajniran za duža putovanja, ali je imao isti talenat za vožnju po terenu.



Veliki broj atraktivnih karakteristika omogućava vlasnicima SUV-ova J80 i J100 da uživaju u izuzetnoj vrednosti. Čak i primeri koji su videli najteže i najudaljenije predele sveta mogu doneti do 40.000 evra.

Volkswagen Corrado VR6 (1991 – 1995.)

Volkswagen je tokom poslednjih nekoliko decenija ponudio mnoge prepoznatljive, ali ne uvek vredne automobile. Volkswagen Corrado VR6 bi mogao biti izuzetak.

Nesvakidašnji dizajn, izvanredan motor i dobro izbalansirano ogibljenje sigurno će vas naterati da se zapitate zašto tako malo ljudi kupuje ovaj automobil početkom devedesetih.

Volkswagen Corrado tada nije bio tako popularan kao Opel Calibra, ali danas je to prednost. Vrednost verzije sa šestocilindarskim motorom u poslednjih nekoliko godina znatno raste, a očekuje se da će ovaj trend nastaviti.

Volvo 740 Turbo (1986 – 1990.)

U osamdesetim godinama, Volvo 740 Turbo je bio dokaz da dosadni automobil koji bi roditelji vozili može biti brz kao Porsche 924.

Fleksibilnost Volvoa 740 Turbo i sposobnost kombinovanja praktičnosti sa izuzetnim performansama čine ga izvanrednim primerkom automobila čija će vrednost rasti. Predviđa se da će ovaj trend nastaviti, naročito u narednim godinama.

Ovo su automobili koji su postali pravi biseri na tržištu polovnih automobila, privlačeći pažnju kolekcionara i ljubitelja starijih modela. Njihova vrednost nije samo u njihovom starosti već i u retkosti, karakteristikama i dizajnu koji ih izdvajaju od drugih vozila svog vremena. Kupovina ovih automobila može biti pametna investicija za one koji razumeju njihovu vrednost i potencijal za rast vrednosti u budućnosti.