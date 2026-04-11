Iako blokaderi ne propuštaju priliku da napadnu i uvrede predsednika, govoreći da je "drama queen" i da izaziva paniku, razvoj situacije u svetu pokazuje koliko su tačne njegove reči.

Velika Britanija priprema novu verziju velikog plana za pripremu cele nacije od vojske i policije do bolnica i industrije za prelazak na ratno stanje.



To je obelodanio načelnik vazduhoplovstva, ser Ričard Najton, koji je rekao je da će ažurirana verzija onoga što se naziva "Vladina ratna knjiga" zahtevati od ljudi da drugačije razmišljaju o otpornosti, crpeći pouke iz Hladnog rata, ali "u modernom kontekstu, sa modernim društvom, sa modernom infrastrukturom".

To znači da se London ubrzano priprema za rat, što je upravo ono na šta je predsednik Srbije u intervju za Berliner cajtung nedavno upozoravao.

- Sprečavanje Trećeg svetskog rata biće teško. Možda je već počeo - samo još uvek zvanično ne govorimo o tome na taj način. Borba za naftu, gas, minerale, retke metale i druge sirovine je odavno počela. Takvi sukobi gotovo neizbežno vode do daljih sukoba - kazao je tada Vučić.

Predsednik je u prošli petak istakao da više nije moguće predvideti šta će se zbivati, ali da ono što možemo da predvidimo - pokazuje da je situacija veoma loša u svetu.

- Imamo veliko poskupljenje đubriva, uskoro i nestašice, proizvoda od plastike, uskoro i značajno povećanje cena hrane. Srbija će se boriti da bude kod nas makar za nijansu lakše nego u drugim zemljama - rekao je on tada.

