U saopštenju se navodi da je odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Rusije, u vezi sa približavanjem pravoslavnog praznika Uskrsa, proglašen prekid vatre od 16.00 sati po moskovskom vremenu (15.00 sati po srednjeevropskom vremenu) 11. aprila do kraja dana 12. aprila, preneo je TASS.

Ističe se da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer u vezi sa uskršnjim primirjem.

Navodi se da je Putin, takođe, naložio ruskim oružanim snagama da obustave neprijateljstva tokom primirja, ali da budu spremne da odgovore neprijatelju.