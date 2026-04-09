Helena Ocokoljić danas proslavlja 21. rođendan, a tim povodom oglasila se njena sestra Anastasija Gudelj direktno iz Sevilje!

- Mojoj najboljoj sestri na svetu srećan rođendan. Volim te najviše na svetu - poručila je naslednica Cece Ražnatović.

Inače Anastasija i njena sestra od teteke Lidije, godinama su živele pod istim krovom u Ljutice Bogdana, a koliko su njih dve povezane govori nam u prilog interesantan snimak kojim je Anatsasija jedne godine čestitala sestri divan dan.

Anastasija je putem video-snimka čestitala Heleni punoletstvo pre nekoliko godina, ali i zajedno sa ostatkom porodice pomogla u pravljenju snimka o odrastanju Helene.

- Prelepo izgledaš večeras, želim ti da se super provedeš i da ovo bude za tebe noć za pamćenje. Maksimalno iskoristi.

- Tvoja porodica, koje sam ja deo, ti je pripremila malo iznenađenje, retrospektivu života do sada i nadam se da će ti se svideti. Ja sam plakala dok sam je gledala. Ali svi znamo da sam ja dosta emotivna. Uživajte svi – rekla je Anastasija u svojoj poruci.

Helena je i sama zaplakala nakon što je videla emotivne scene svog odrastanja.

I ove godine smo mogli da vidimo da daljina nikako nije uticala na bliskost dve sestre koje su celo detinjstvo provele pod istim krovom.

- Kada vratim sve godine unazad od kada se Helena rodila, proletele su mi. Dok sam se okrenula, bila je tinejdžerka, pa onda devojka. Uostalom, šta se čudim, već čekam unuče, vreme leti, nažalost ‒ rekla je folk zvezda jedne godine, potom je opisala svu decu u porodici:

- Helena ‒ nervoza, žurba, histerija, panika, kontrol frik na tetku. Viktor – flegma. Ilija − živčan i energičan. Petar ‒ dobrica, pun razumevanja i ljubavi za sve. Veljko ‒ nervoza i živčanluk, kratak fitilj, nestrpljiv, zdravo ambiciozan. Anastasija ‒ relaks za mozak, potpuna flegma ‒ ispričala je Ceca.

