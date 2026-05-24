Brat fudbalera Nemanje Gudelja, ponovo je dospeo u žižu javnost kada je objavio fotografiju svoje izabranice o kojoj javnost nema mnogo informacija. Posle raskida s manekenkom Lanom Lazarević i spekulacijama da je u romansi s pevačicom Emom Radujko, Dragiša je pronašao sreću kraj prezgodne brinete koja je pozirala u spavaćoj sobi s prelepim buketom u ruci.

O ljubavnom životu nekadašnjeg fidbalera nije se znalo mnogo, ali o poslovnim poduhvatima smo pisali u više navrata, a pre dve godine Dragiša je rešio da kopačke okači o klin, što je bilo pravo iznenađenje kako za domaću javnost, tako i za španske navijače.

Uspešni fudbaler i brat Nemanje Gudelja, Dragiša, napustio je fudbalsku klupu 2024. godine kada je svirao "kraj".

Uz niz emotivnih fotografija na kojima igra fudbal od malih nogu, kratko je napisao: „Hvala vam”.

Usled brojnih zdravstvenih problema, Dragiša Gudelj uspešno se oporavljao i gotovo da su svi čekali njegov povratak na teren, međutim, to se nije desilo.



Nakon zvaničnog saopštenja fudbalera, oglasila se i Anastasija Ražnatović koja je povrdila tužne vesti.

"Bog ima velike planove za tebe. Volimo te", napisala je Anastasija.

Podsetimo, medicinski pregledi potvrdili su da je Gudelj patio od ventrikularne tahikardije koja je izazvala srčani zastoj, a samim tim i kliničku smrt.

Ema Radujko o vezi s Gudeljom

Podsetimo, Ema Radujko je jednom prilikom gostovala u emisiji "Amidži šou" gde je tada govorila o odnosu nje i Gudelja.

- Videla sam, pišu novine, meni je lepo kada me već sa nekim povezuju, da me bar povezuju sa dobrim frajerom. Dragi, njegova porodica i Anastasija su mi veoma dragi svi - rekla je Ema i dodala:

- Slobodna sam već dve godine, sama kao list na vetru, a to što pišu, poželela bih nekada da mi je tako turbulentan ljubavni život. Znamo se Dragi i ja, družimo se - rekla je Ema, a onda se osvrnula na to da li je teško biti devojka fudbalera, s o obzirom da je bila u vezi sa Urošem Račićem.

- Sviđa mi se njihov stil života... Da, svaki dan pričamo o fudbalu. Branim ja, tako kada sam bila u vezi. Pa naravno, branim mu neke stvari - rekla je pevačica.

