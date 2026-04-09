Nakon višenedeljne drame i sukoba sa Kristinom Spalević, Kristijan Golubović iznenadio je javnost najnovijom objavom.

Iako ga je verenica pre nekoliko nedelja prijavila policiji, zbog čega mu je izrečena zabrana prilaska i mera udaljavanja iz stana, on je sada objavio njihovu zajedničku sliku, ali nije otkrio da li je nastala sada ili ranije.

Kristijan je na društvenim mrežama objavio fotografiju iz stana, na kojoj leži, dok ga grle Kristina i njegov stariji sin, hvaleći se porodičnom idilom i zajedničkim trenucima.

Još uvek nije poznato kada je nastala ova fotografija, a Kristina se ovim povodom nije oglašavala zasad.

