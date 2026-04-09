Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije objavilo je danas novi javni poziv za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja, na koji mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave i gradske opštine do 8. maja.



Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da ukupna opredeljena sredstva za javni poziv ove godine iznose 377,34 miliona dinara.

- Objekti poput škola, vrtića, domova zdravlja, domova kulture, opštinskih zgrada i sportskih hala spadaju među najveće potrošače energije u lokalnim samoupravama - rekla je Đedović Handanović, prenelo je ministarstvo.

Ona je istakla da je cilj ovih mera je da se gradovima i opštinama omogući da smanje potrošnju i troškove energije, uz istovremeno unapređenje uslova za građane koji koriste javne objekte.

Javni poziv do 8. maja

- Javni poziv je otvoren do 8. maja i pozivam sve gradove i opštine da iskoriste priliku da kandiduju svoje projekte i da zajedno doprinesemo racionalnijoj potrošnji energije, na način koji ne smanjuje, već povećava komfor građana koji koriste javne usluge i stvara pozitivan efekat na zaštitu životne sredine - kazala je Đedović Handanović.

U okviru programa za unapređenje energetske efikasnosti na javnim objektima, kao je precizirala, finansiraju se mere kao što su zamena prozora i vrata i poboljšanje izolacije, zamena kotlova, ugradnja toplotnih pumpi, ugradnja solarnih panela za proizvodnju energije i solarnih kolektora za toplu vodu, modernizacija javnog osvetljenja.

Država učestvuje sa 70 odsto

Đedović Handanović je navela da u finansiranju pojedinačnih projekata Ministarstvo rudarstva i energetike učestvuje sa 70 odsto, odnosno sa maksimalno 30 miliona dinara, a lokalne samouprave sa 30 odsto.

- Posebno smo vodili računa da i najnerazvijenije opštine, koje u svojim budžetima nisu mogle da izdvoje dovoljno sredstava, mogu ravnopravno da učestvuju i da i građani u tim opštinama osete koristi od ovog programa. Za najmanje razvijene opštine kompletan iznos odobrenog projekata finansiraće država, odnosno subvencija će iznositi 100 odsto - rekla je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da je od 2014. godine energetski sanirano 280 objekata od javnog značaja, a emisije ugljen dioksida smanjene za oko 26.000 tona godišnje, za šta je uloženo više od šest milijardi dinara.



