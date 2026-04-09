Kan Džinović, sin poznatog pevača Harisa Džinovića, odlučio je da samostalno započne karijeru, tako što je otvorio sopstvenu firmu za organizaciju i produkciju koncerata, koja je registrovana na Senjaku.

Iako je tek na početku, firma već beleži rezultate, a Kan želi da se dokaže i izgradi ime u svetu produkcije, potpuno nezavisno od očeve slave.

- Kan je ovome pristupio maksimalno ozbiljno. Nije želeo da bude samo "sin poznatog pevača", već da sam izgradi ime u ovom poslu. Firma mu odlično ide, već ima brojne projekte i ljudi iz branše su ga jako dobro prihvatili - rekao je izvor za domaće medije.

Podsetimo, Haris i Kan sada žive sami u porodičnoj vili na Senjaku, budući da su se Melina i Đina odselile. Đina je napravila veliki životni korak i preselila se u Barselonu, gde živi sa novim dečkom. Njena majka i Harisova bivša supruga, kreatorka Melina, nedavno se verila sa britanskim biznismenom.

