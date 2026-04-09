Podaci MarineTraffic pokazuju da promet brodova kroz Ormuski moreuz i dalje ostaje minimalan, više od jednog dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio dvonedeljno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Od četvrtka ujutru, podaci su pokazali da su velike grupe brodova i dalje usidrene u Persijski zaliv.

Prema ranijim podacima iz sistema za praćenje, više od 400 tankera, 34 tankera za LNG i 19 LNG plovila ostaje u regionu.

Tramp je ranije u objavi na Truth Social naveo da će Ormuski moreuz biti "otvoren i bezbedan".

Ranije je Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) tvrdio da je plovidba kroz ovaj plovni put zaustavljena nakon izraelskog bombardovanja Libana, što je Teheran okarakterisao kao kršenje primirja.

Od proglašenja primirja, mali broj brodova je prošao kroz moreuz, uključujući grčki brod "NJ Earth" i liberijski brod "Daytona Beach". Pre rata, u proseku je 107 teretnih plovila dnevno prolazilo kroz Ormuski moreuz.

Stručnjaci upozoravaju da će verovatno proći neko vreme pre nego što veći broj brodova ponovo počne da prolazi.

"Ovo je situacija u kojoj se uglavnom posmatra i čeka. Ne može doći do naglog izlaska. Svaki brod mora dobiti posebnu dozvolu za prolazak kroz moreuz. Kao rezultat toga, pitanje je da li će prednost imati države Persijskog zaliva, američki brodovi ili neko drugi ko dobije odobrenje iz Teherana", rekao je Sajmon Kej, globalni direktor reosiguranja za NorthStandard.

Zbog novih tenzija, cena nafte je blago porasla, za oko tri odsto u odnosu na juče kada je objavljeno da je postignut dogovor o dvonedeljnom primirju. Ipak, i dalje je ispod 100 dolara po barelu i kreće se oko 97 dolara.