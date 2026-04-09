Pevačica Sandra Valterović, poznatija kao Seksi Sandra gostovala je u lajv prenosu jednog influensera, kada su komentarisali naslove o njoj.

Tom prilikom potvrdila je priču da je bila sa oženjenim muškarcem, pa otkrila detalje njihovog odnosa.

- Tri i po godine smo bili zajedno. U početku nisam znala, nakon tri meseca sam saznala da je oženjen, ali već sam se zaljubila, pa nisam mogla da prekinem - prizanala je pevačica.

"Srce ne bira"

- Moji odnosi su turbulentni, nikad nisam imala mirnu vezu. Ko kaže da je tu neko nekoga ostavio? Možda smo mi sada zajedno - rekla je Valterovićeva kroz smeh.

- Više volim da ostavim, nego da budem ostavljena, ja sam ga ostavila, nije više išlo. Bio je zauzet i razišli smo se. Vodio je paralelnu vezu. Srce ne bira, pola žena će stati na moju stranu, pola će me osuditi - objasnila je pevačica.

- Govorili su mi: "Kako si ti bila sa njim? Oženjen je". Nešto da vam kažem, srce ne bira, neko će da kaže da je to normalno, neko da nije. Meni kad zaigra srce, to je to. Lagao je mnogo, ja sam kao feniks, patim, patim, ali se uzdignem, ne dam da me bol pobedi. Uvdek će biti u mom srcu, nebitno da li smo mi zajedno ili ne - zaključila je Sandra za Blic.

BONUS VIDEO:

