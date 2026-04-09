Radiša Trajković Đani je svojevremno na nastupima ispijao piće iz cipela zarad bakšiša, na šta je tada burno odreagovala voditeljka Marijana Mićić.

- Ovo je toliko odvratno da treba zakonom zabraniti snimak, a mušku prostitutku na kojoj se iživljavaju uhapsiti jer radi za pare - napisala je voditeljka aludirajući na snimak koji kruži društvenim mrežama.

Nakon ove objave Marijane Mićić oglasila se i Slađa Trajkovića, Đanijeva supruga.

- Ona je jedna fina dama i svako može da komentariše taj snimak kako želi. Nikoga nije ubio, oteo, prevario...na snimku su njegovi prijatelji. Ovo se ne dešava svakog dana, nedelje ili meseca - rekla je Slađa.

"Ležala je i Madona, što ne bi Đani?"

Inače, na jednom nastupu Đani je ležao dok je pevao, a Slađa je to ovako prokomentarisala:

- Ležala je i Madona, pa što ne bi Đani. Marijana Mićić je glumica, njoj to ne bi trebalo da bude čudno jer i glumci svašta rade - rekla je Slađa, a pričalo se i da će Đani tužiti voditeljku.

